Atalanta Brescianini torna protagonista | Cerco sempre di dare il massimo

Bergamo, 29 ottobre 2025 – Eroe a sorpresa a Cremona, con il gol del pareggio segnato appena entrato. Positivo contro il Milan, da ex, entrando a freddo per sostituire l’infortunato Marten de Roon e fronteggiare un cliente difficile come Fofana. Sono giorni intensi e da ricordare per Marco Brescianini, tornato protagonista con la maglia dell’Atalanta. Nell’ultima settimana di mercato sembrava dovesse partire, direzione Napoli, ma lo cercavano anche altre squadre. Alla fine è rimasto, anche se nel suo ruolo era appena arrivato lo statunitense Yunus Musah: cinque centrocampisti per due posti, peraltro posti quasi sempre fissi per De Roon, Ederson o per il jolly Pasalic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Brescianini torna protagonista: “Cerco sempre di dare il massimo”

