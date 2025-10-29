Assunzioni a tempo indeterminato 62 nuovi contratti di Poste italiane nella Tuscia

Poste italiane, 62 nuovi contratti di lavoro attivati nel settore del recapito in provincia di Viterbo nei primi nove mesi del 2025. Si tratta di rapporti di lavoro che coinvolgono 62 risorse già assunte in passato nel ruolo di portalettere o addetto allo smistamento, con uno o più contratti di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

