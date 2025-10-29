Assistenza a malati e disabili | la Fondazione Monti Uniti premia due realtà con 15mila e 45.000 euro

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dopo aver esaminato le domande pervenute e verificato la rispondenza ai requisiti previsti dal bando, ha deliberato l’assegnazione dei contributi previsti dal bando 2025 per l’acquisto di ambulanze, furgoni o attrezzature. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

