Assistenza a invalidi e malati rivoluzione in Italia | cambiano le leggi tutte le novità
Dal 1° gennaio 2026 cambiano le regole per chi usufruisce della legge 104, che verrà aggiornata e integrata dalla legge 106 del 18 luglio 2025. Le novità riguarderanno in particolare chi convive con malattie gravi, croniche, oncologiche o invalidanti, o chi assiste figli e familiari nelle stesse condizioni. Sono previsti permessi extra e congedi più lunghi per visite e cure, anche se parte di questi periodi non sarà retribuita. I lavoratori che convivono con patologie oncologiche, invalidanti o croniche avranno 10 ore aggiuntive annue di permesso retribuito, destinate a visite, esami e terapie frequenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
