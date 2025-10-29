Dal 1° gennaio 2026 cambiano le regole per chi usufruisce della legge 104, che verrà aggiornata e integrata dalla legge 106 del 18 luglio 2025. Le novità riguarderanno in particolare chi convive con malattie gravi, croniche, oncologiche o invalidanti, o chi assiste figli e familiari nelle stesse condizioni. Sono previsti permessi extra e congedi più lunghi per visite e cure, anche se parte di questi periodi non sarà retribuita. I lavoratori che convivono con patologie oncologiche, invalidanti o croniche avranno 10 ore aggiuntive annue di permesso retribuito, destinate a visite, esami e terapie frequenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assistenza a invalidi e malati, rivoluzione in Italia: cambiano le leggi, tutte le novità