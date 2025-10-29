Assistenti sociali 22 assunzioni in Comune a Latina

É stato attivato, dal Comune di Latina, il concorso per 22 assistenti sociali a tempo indeterminato. I nuovi assunti saranno inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

