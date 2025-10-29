Assemblea dei sindaci della Sasi al centro della discussione la riforma del sistema idrico integrato

La riforma del servizio idrico integrato che dovrà essere conclusa entro il 2027, quando ci saranno le scadenze delle concessioni agli attuali sei gestori, sarà l’argomento in discussione dai sindaci dei Comuni gestiti dalla Sasi. L’assemblea, promossa dal presidente della società Nicola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it