Assalto ultras al bus l’indagato Pellecchia ha chiesto di essere interrogato | La volontà è far emergere la verità

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Pellecchia, il più giovane dei tre ultras di Rieti arrestati per l’agguato al pullman del Pistoia basket culminato con la morte dell’autista Raffaele Marianella, ha chiesto di essere interrogato dal pm Lorenzo Francia. Il 20enne si è autoaccusato di aver lanciato la pietra mortale nel corso di una conversazione con gli altri due indagati, Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, captata da una microspia piazzata in Questura. “Era quello più appuntito” aveva detto infatti l’indagato in riferimento a uno dei due massi lanciati contro il parabrezza del pullman: uno dei due ha ucciso il secondo autista Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

assalto ultras bus l8217indagatoAssalto ultras al bus, l’indagato Pellecchia ha chiesto di essere interrogato: “La volontà è far emergere la verità” - Il più giovane degli ultras arrestati per l'agguato al pullman del Pistoia basket chiede di essere sentito dal pm Francia ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

assalto ultras bus l8217indagatoI tre ultras dopo l’assalto al bus di tifosi: “Li abbiamo sfondati, ce danno omicidio a tutti” - Una frase, quella che avrebbero pronunciato i tre fermati e che, secondo gli inquirenti, potrebbe accertare in modo puntuale la partecipazione materiale e morale all'agguato del bus che poi si è ... fanpage.it scrive

assalto ultras bus l8217indagatoAssalto al bus, i tre ultras restano in carcere. Il ruolo degli altri otto tifosi coinvolti - Arresti convalidati e resteranno in carcere i tre tifosi della Sebastiani Rieti «per il pericolo di fuga», fermati lunedì sera per l’agguato al bus dei tifosi ... ilmessaggero.it scrive

