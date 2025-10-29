Assalto ultras al bus l’indagato Pellecchia ha chiesto di essere interrogato | La volontà è far emergere la verità

Kevin Pellecchia, il più giovane dei tre ultras di Rieti arrestati per l’agguato al pullman del Pistoia basket culminato con la morte dell’autista Raffaele Marianella, ha chiesto di essere interrogato dal pm Lorenzo Francia. Il 20enne si è autoaccusato di aver lanciato la pietra mortale nel corso di una conversazione con gli altri due indagati, Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, captata da una microspia piazzata in Questura. “Era quello più appuntito” aveva detto infatti l’indagato in riferimento a uno dei due massi lanciati contro il parabrezza del pullman: uno dei due ha ucciso il secondo autista Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assalto ultras al bus, l’indagato Pellecchia ha chiesto di essere interrogato: “La volontà è far emergere la verità”

