Assalto No Vax alla sede della Cgil | confermate in appello sei condanne

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corte d'Appello di Roma ha confermato, nell'ambito del processo bis, le condanne per sei imputati, tra i quali Fabio Corradetti figlio della compagna di Giuliano Castellino, per l'assalto alla sede della Cgil avvenuto nel corso della manifestazione 'no green pass' del 9 ottobre del 2021. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

assalto no vax sedeCarabiniere accusato di aiutare il No Vax Franzoni: cade l’accusa di favoreggiamento, ma il processo continua - Il militare di Vercelli era sospettato di aver cercato informazioni riservate per Nicola Franzoni, No Vax coinvolto nell’assalto alla Cgil e imputato per stalking ai danni dell'infettivologo Bassetti ... Come scrive torino.corriere.it

Atto vandalico no-vax, imbrattata sede Caf Cisl a Verona - Sulle vetrine degli uffici del Caf nel quartiere di Borgo Roma sono comparse le scritte "Cisl nazisti" e "Traditori ... Come scrive ansa.it

Scritte No Vax contro Andrea Crisanti, imbrattata nel vicentino la casa del microbiologo - Assalto dei No Vax contro la villa del microbiologo e senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti a Val Liona, in provincia di Vicenza. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto No Vax Sede