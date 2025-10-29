Assalto No Vax alla sede della Cgil | confermate in appello sei condanne
La corte d'Appello di Roma ha confermato, nell'ambito del processo bis, le condanne per sei imputati, tra i quali Fabio Corradetti figlio della compagna di Giuliano Castellino, per l'assalto alla sede della Cgil avvenuto nel corso della manifestazione 'no green pass' del 9 ottobre del 2021. 🔗 Leggi su Romatoday.it
