Assalto mortale al pullman del Pistoia Basket | il 20enne arrestato chiede di essere interrogato Ultras del Rieti | Sciogliere la curva

Pistoia, 29 ottobre 2025 - Kevin Pellecchia, il più giovane dei tre ultrà arrestati per l’agguato al pullman del Pistoia Basket, culminato con la morte dell’autista Raffaele Marianella, ha chiesto di essere interrogato dal pm Lorenzo Francia. Agguato al pullman, la fiaccolata silenziosa in memoria di Raffaele Marianella Il ventenne si è autoaccusato di aver lanciato la pietra mortale nel corso di una conversazione con gli altri due indagati, Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, captata da una microspia piazzata in Questura. Tanto dolore e tanta rabbia, ieri a Cesano, periferia nord di Roma, per il funerale di Raffaele Marianella (foto), l’autista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto mortale al pullman del Pistoia Basket: il 20enne arrestato chiede di essere interrogato. Ultras del Rieti: “Sciogliere la curva”

