Assalto in A14 il racconto della guardia giurata | Raffica di colpi contro di noi Stavamo rischiando la vita ho sparato contro i banditi

PORTO RECANATI «Abbiamo visto delle scintille, ci stavano sparando addosso. In pochi istanti, il nostro blindato, quello della scorta, è stato raggiunto da una raffica di colpi.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Assalto in A14, il racconto della guardia giurata: «Raffica di colpi contro di noi. Stavamo rischiando la vita, ho sparato contro i banditi»

