Assalto al pullman il funerale dell’autista celebrato dal fratello | Deve vincere il bene
Tanto dolore e tanta rabbia, ieri a Cesano, periferia nord di Roma, per il funerale di Raffaele Marianella (foto), l’autista rimasto ucciso dopo l’assalto di un gruppo di ultrà reatini al suo pullman che trasportava i supporter del Pistoia Basket in trasferta a Rieti. Il feretro è stato accolto nella chiesa gremita sulle note de ’I migliori anni della nostra vita’ di Renato Zero e dell’inno della Roma. A stringersi attorno alla famiglia, oltre ad amici e colleghi, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il dg del Pistoia Basket, Andrea Di Nino. "Quello che abbiamo vissuto non ha niente a che vedere con lo sport e con il suo spirito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un assalto al pullman del Pistoia Basket. Una follia, che ha spezzato la vita di Raffaele Marianella, l’autista che voleva solo fare il suo lavoro. Oggi il palazzetto si è fermato in silenzio, con un dolore che ha unito tutti. A Raffaele, il nostro pensiero. Alla sua fami - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X
Assalto al pullman, il funerale dell’autista celebrato dal fratello: "Deve vincere il bene" - Tanto dolore e tanta rabbia, ieri a Cesano, periferia nord di Roma, per il funerale di Raffaele Marianella (foto), ... Da quotidiano.net
Assalto al bus. L'ultimo saluto all'autista Raffaele Marianella ucciso nell'agguato - Per l'agguato sono finiti in cella, con l'accusa di omicidio volontario ag ... msn.com scrive
Rieti, i funerali dell'autista Raffaele Marianella, ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket - Il vescovo di Rieti: «Sento l’invito ad andare a trovare in carcere quei ragazzi» ... Segnala msn.com