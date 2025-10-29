Assalto al pullman il funerale dell’autista celebrato dal fratello | Deve vincere il bene

Tanto dolore e tanta rabbia, ieri a Cesano, periferia nord di Roma, per il funerale di Raffaele Marianella (foto), l’autista rimasto ucciso dopo l’assalto di un gruppo di ultrà reatini al suo pullman che trasportava i supporter del Pistoia Basket in trasferta a Rieti. Il feretro è stato accolto nella chiesa gremita sulle note de ’I migliori anni della nostra vita’ di Renato Zero e dell’inno della Roma. A stringersi attorno alla famiglia, oltre ad amici e colleghi, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il dg del Pistoia Basket, Andrea Di Nino. "Quello che abbiamo vissuto non ha niente a che vedere con lo sport e con il suo spirito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

