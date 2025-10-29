Assalti ai bancomat nel Salento | bloccati in auto e arrestati due giovani

Quotidianodipuglia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due arresti per gli assalti agli sportelli Bancomat nel Salento. Nella notte, a Galatone (Lecce), i carabinieri hanno fermato due ventenni di Cerignola (Foggia) sospettati di aver fatto saltare in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

assalti ai bancomat nel salento bloccati in auto e arrestati due giovani

© Quotidianodipuglia.it - Assalti ai bancomat nel Salento: bloccati in auto e arrestati due giovani

