Assalti a sportelli postamat e bancomat | fermati due 20enni della gang della ' marmotta'
Due ventenni della provincia di Foggia sono stati fermati in Salento con l'accusa di essere gli autori degli assalti ai bancomat e postamat della provincia di Lecce, dove in più di un'occasione ha agito la ‘banda della marmotta'.Incubo degli sportelli automatici di tutta la regione - perlopiù di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
