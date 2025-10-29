Aspetti il sequel di KPop Demon Hunters? Ecco buone notizie sul futuro del film animato dell’anno
Il fenomeno globale di KPop Demon Hunters ha fatto molto più che conquistare le classifiche di Netflix, ma ha trasformato le artiste che hanno dato voce al gruppo HUNTRX in vere e proprie star internazionali. Tra queste, Audrey Nuna, la voce dietro Mira, si distingue non solo per il suo talento vocale, ma per una visione artistica che va ben oltre i confini del film. In un’intervista esclusiva con CBR, l’artista ha condiviso le sue speranze per un potenziale seguito, i retroscena della sua prima esibizione live con EJAE e Rei Ami, e le ambizioni per la sua carriera solista. Audrey Nuna non è solo Mira. 🔗 Leggi su Screenworld.it
