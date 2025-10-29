Aspettando Spalletti la Juventus gioca con Yildiz dietro Vlahovic e Openda e non in periferia come con Tudor
Aspettando Spalletti, la Juventus ospita l’Udinese (ore 18:30 allo Stadium) per la nona giornata della Serie A 202526. E dalle scelte di Brambilla s’intende già qualche indicazione su come intendere schierare la squadra il tecnico toscano. Ecco le formazioni ufficiali della partita. Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali. Juventus: (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Brambilla. A disp. Perin, Mangiapoco, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe. Lo ricordiamo, Khéphren Thuram non è nemmeno in panchina poiché infortunato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
