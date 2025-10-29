Ascolti tv Montalbano vince su La Notte nel cuore boom per Belve

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati degli ascolti del 28 ottobre mostrano la vittoria delle repliche di Montalbano, ma è da evidenziare l'ottima partenza di Belve. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv montalbano vince su la notte nel cuore boom per belve

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Montalbano vince su La Notte nel cuore, boom per Belve

Approfondisci con queste news

ascolti tv montalbano vinceAscolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi - Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene e Floris resistono, Scotti ancora lontano da De Martino: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it

ascolti tv montalbano vinceAscolti tv 28 ottobre: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Belve - La prima puntata della nuova stagione di Belve su Rai2, una replica del Commissario Montalbano su Rai1 e Una ... Da fanpage.it

ascolti tv montalbano vinceAscolti tv martedì 28 ottobre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì - Ascolti tv 28 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Montalbano Vince