Ascolti tv martedì 28 ottobre | Montalbano La notte nel cuore DiMartedì
Ascolti tv martedì 28 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 28 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Dogman. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 28 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 28 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
Argomenti simili trattati di recente
Ascolti TV | Martedì 27 Agosto 2024. Solo l’11.3% per il finale di Master Crimes, vince la serata Ciao Darwin (14.8%), Storie di Donne al Bivio al 6.3% - facebook.com Vai su Facebook
#Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Ottobre 2025. #ItaliaIsraele (+240K) sale a quasi 8 milioni. Segue #UominieDonne (+107K), #Ore14 (+13K) supera il milione. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X
Ascolti tv martedì 28 ottobre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì - Ascolti tv 28 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive
Ascolti tv, Gerry Scotti fa girare La Ruota in attesa di De Martino. In Onda si conferma il primo talk - La Fiorentina in Conference al 2,2% di share La Ruota della Fortuna su Canale 5 si conferma il programma ... Segnala affaritaliani.it