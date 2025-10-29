Ascolti TV | Martedì 28 Ottobre 2025

Nella serata di ieri, martedì 28 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Dogman segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 28 Ottobre 2025

