Ascolti TV | Martedì 28 Ottobre 2025 Super Belve 12.9% testa a testa tra Montalbano in replica e La Notte nel Cuore al 16.4%

Nella serata di ieri, martedì 28 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.594.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.748.000 spettatori pari al 12.9%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Dogman segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il % e.000 spettatori e il % nell’ultima parte chiamata DiMartedì Più. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 28 Ottobre 2025. Super Belve (12.9%), testa a testa tra Montalbano in replica e La Notte nel Cuore al 16.4%

