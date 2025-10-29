Ascolti TV | Martedì 28 Ottobre 2025 Montalbano imbattibile buoni risultati per Belve

Nella serata di ieri, martedì 28 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Dogman segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV | Martedì 28 Ottobre 2025. Montalbano imbattibile, buoni risultati per Belve

Contenuti che potrebbero interessarti

Ascolti TV | Martedì 27 Agosto 2024. Solo l’11.3% per il finale di Master Crimes, vince la serata Ciao Darwin (14.8%), Storie di Donne al Bivio al 6.3% - facebook.com Vai su Facebook

$Ascolti TV Total Audience | Martedì 21 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+107K) cresce più di tutti e passa dal 24.28 al 25%. La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X

Ascolti tv martedì 28 ottobre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì - Ascolti tv 28 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

Ascolti tv 28 ottobre: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Belve - La prima puntata della nuova stagione di Belve su Rai2, una replica del Commissario Montalbano su Rai1 e Una ... fanpage.it scrive