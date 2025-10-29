Ascolti tv in prime time è testa a testa Rai1-Canale 5

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Testa a testa per il prime time tra Rai1 e Canale 5 ieri, martedì 28 ottobre. Sulla rete ammiraglia della Rai, la replica de 'Il Commissario Montalbano' ha raccolto davanti allo schermo 2.594.000 spettatori, ottenendo uno share del 16,4% mentre Canale 5 con 'La Notte nel Cuore' ha interessato 2.361.000 spettatori, pari al 16,4%. Ottimo il ritorno di 'Belve' su Rai2. Il programma di Francesca Fagnani ha infatti conquistato 1.748.000 spettatori, raggiungendo il 12,9% di share. Fuori dal podio troviamo 'DiMartedì' su La7 con 1.236.000 spettatori (7,9% share) mentre 'Le Iene' su Italia1 ha raccolto 971. 🔗 Leggi su Iltempo.it

