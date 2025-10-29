Ascolti tv i dati del 28 ottobre 2025

Bene il debutto di Belve. Nella serata di ieri, martedì 28 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha portato a casa ben 2.594.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore si è fermato a 2.361.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Belve, alla prima puntata della nuova stagione, ottiene 1.748.000 spettatori pari al 12.9%. Su Italia1 Le Iene registra 971.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Dogman segna 649.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 È SempreCartabianca totalizza 473.000 spettatori (3.8%). Su La7 DiMartedì si ferma a 1.236.000 spettatori e il 7. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 28 ottobre 2025

