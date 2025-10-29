Ascolti tv del 28 ottobre torna Belve | Francesca Fagnani sfida Montalbano e Le Iene

Martedì 28 ottobre è stata una serata ricca di appuntamenti televisivi. Su Rai 2 è tornata Francesca Fagnani con Belve e ha fatto concorrenza al Commissario Montalbano su Rai 1. Mentre Mediaset ha risposto con La Notte nel Cuore su Canale 5 e Le Iene su Italia 1. Nel prime time invece non è cambiato nulla. Lo scontro per gli ascolti tv è sempre tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, ma Affari Tuoi non decolla e persino Fiorello ha proposto un’alternativa radiofonica dei pacchi. Invece Francesca Fagnani non delude con le sue interviste feroci. Per la prima puntata di stagione di Belve ha voluto Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

