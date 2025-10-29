Ascolti TV 29 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 29 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 29 ottobre 2025. Gli ascolti TV del 29 Ottobre 2025  hanno vista la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con  This Is Me. Italia 1 ha offerto il film  Hercules, Rete 4 e LA7 hanno invece proposto talk e approfondimento con RealPolitik e Una Giornata Particolare. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 29 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 29 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

ascolti tv 29 ottobreAscolti tv del 28 ottobre: vince Il Commissario Montalbano, Belve cresce, La Ruota della Fortuna batte (ancora) De Martino - Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 28 ottobre, ha offerto ai telespettatori fiction, reality e film. Si legge su ilgazzettino.it

ascolti tv 29 ottobreAscolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi - Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene e Floris resistono, Scotti ancora lontano da De Martino: tutti i dati Auditel ... Scrive libero.it

ascolti tv 29 ottobreAscolti tv, è un pareggio tra Montalbano e La notte nel cuore. Fagnani vola col ritorno di Belve - Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 29 Ottobre