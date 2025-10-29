Ascolti TV 29 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 29 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 29 ottobre 2025. Gli ascolti TV del 29 Ottobre 2025 hanno vista la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con This Is Me. Italia 1 ha offerto il film Hercules, Rete 4 e LA7 hanno invece proposto talk e approfondimento con RealPolitik e Una Giornata Particolare. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

