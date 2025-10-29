Ascolti TV 28 ottobre | Belve parte forte Montalbano e La notte nel cuore finiscono pari
Martedì 28 ottobre i programmi principali hanno raccolto risultati simili, con Belve che si fa notare su Rai 2 anche senza il supporto di un traino forte. Serata di martedì 28 ottobre 2025 all'insegna del testa a testa tra Rai 1 con la replica de Il Commissario Montalbano e Canale 5 con una nuova puntata della dizi turca La Notte nel Cuore, confermando l'equilibrio tra le due reti negli ascolti TV. Buon esordio anche per Belve su Rai con Francesca Fagnani che ha intervistato tre donne: Isabella Rossellini, Belén Rodriguez e Rita De Crescenzo. Il duello tra Rai1 e Canale5: chi ha vinto la serata La sfida tra Rai 1 e Canale 5 ha registrato un pareggio sorprendente in termini di share. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
