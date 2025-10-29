Ascolti TV 28 ottobre | Belve parte forte Montalbano e La notte nel cuore finiscono pari

Movieplayer.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre i programmi principali hanno raccolto risultati simili, con Belve che si fa notare su Rai 2 anche senza il supporto di un traino forte. Serata di martedì 28 ottobre 2025 all'insegna del testa a testa tra Rai 1 con la replica de Il Commissario Montalbano e Canale 5 con una nuova puntata della dizi turca La Notte nel Cuore, confermando l'equilibrio tra le due reti negli ascolti TV. Buon esordio anche per Belve su Rai con Francesca Fagnani che ha intervistato tre donne: Isabella Rossellini, Belén Rodriguez e Rita De Crescenzo. Il duello tra Rai1 e Canale5: chi ha vinto la serata La sfida tra Rai 1 e Canale 5 ha registrato un pareggio sorprendente in termini di share. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ascolti tv 28 ottobre belve parte forte montalbano e la notte nel cuore160finiscono160pari

© Movieplayer.it - Ascolti TV 28 ottobre: Belve parte forte, Montalbano e La notte nel cuore finiscono pari

Approfondisci con queste news

ascolti tv 28 ottobreAscolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi - Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene e Floris resistono, Scotti ancora lontano da De Martino: tutti i dati Auditel ... Riporta libero.it

ascolti tv 28 ottobreAscolti tv martedì 28 ottobre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì - Ascolti tv 28 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive

ascolti tv 28 ottobreAscolti TV di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano supera La Notte del Cuore, bene Belve, DiMartedì e Le Iene - Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove. Segnala mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 28 Ottobre