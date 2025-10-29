ASCOLTI TV 28 OTTOBRE 2025 • MARTEDÌ •. Gli ascolti tv di martedì 28 ottobre 2025 con il debutto di Belve nel prime time di Rai2. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona Short – x Il Paradiso delle Signore – x Incontro di Preghiera per La Pace – x Tg1 – non in onda Pres. Vita in Diretta Short (17:33) – x Vita in Diretta Short (18:10) – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Pres. AT + Affari Tuoi – x + x Il Commissario Montalbano – x TC – x G – x O – x Il Commissario Montalbano – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x GF + Beautiful – x + x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Grande Fratello – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x Gira La Ruota – x La Ruota della Fortuna – x La Notte nel Cuore – x TC – x G – x O – x La Notte nel Cuore – x X-Style + Tg5 – x + x CIAO RAI! GABRIELE CORSI SUL NOVE CON UN NUOVO PRESERALE E DON’T FORGET THE LYRICS Heartland – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg2 – x Italia-Brasile – x Tg2 – x Tg2 Post + Pres. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 28 OTTOBRE 2025: MONTALBANO, LA NOTTE NEL CUORE, BELVE VS IENE, LA VINCITA ALL’EREDITÀ