Ascanio Celestini racconta l’occupazione nazista a Roma al San Teodoro di Cantù
Che valore ha la memoria? Come il passato influisce sul nostro presente? Ascanio Celestini racconta l’occupazione nazista a Roma, partendo dall’eccidio delle Fosse Ardeatine per dare voce alle migliaia di famigliari e amici colpiti dalla morte delle 335 persone assassinate. Una donna si avvicina. 🔗 Leggi su Quicomo.it
