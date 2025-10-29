Ascanio Celestini racconta l’occupazione nazista a Roma al San Teodoro di Cantù

Quicomo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che valore ha la memoria? Come il passato influisce sul nostro presente? Ascanio Celestini racconta l’occupazione nazista a Roma, partendo dall’eccidio delle Fosse Ardeatine per dare voce alle migliaia di famigliari e amici colpiti dalla morte delle 335 persone assassinate. Una donna si avvicina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ascanio celestini racconta l8217occupazioneAscanio Celestini porta “Poveri Cristi” al Faraggiana per i 25 anni di Fondazione Comunità Novarese - Il ricavato sarà devoluto al Fondo contro la Povertà Uno sguardo poetico, ironico e doloroso sull’umanità invisibile. Da lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Ascanio Celestini Racconta L8217occupazione