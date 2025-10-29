Arriverà il video della Meloni? Ancora insisti? Che caz*o vuoi | Andrea Giambruno sbrocca contro il giornalista del Fatto

Sono saltati i nervi ad Andrea Giambruno. L’ex compagno di Giorgia Meloni, padre di sua figlia Ginevra, era impegnato a Milano come conduttore e moderatore dell’evento “Green Building Forum”, quando alla domanda del giornalista del Fatto Quotidiano Simone Bauducco, ha risposto in malo modo. “Mi scusi, mi faccia capire, arriverà il messaggio della Meloni?”, il quesito. “Ancora insisti? Ma che c***o vuoi! Aspetta e vedi se arriva”, la replica dell’ex First Gentleman palesemente infastidito. “Mi presento, sono Andrea Giambruno, sono un giornalista e mi fa molto piacere essere qui”, ha esordito il giornalista Mediaset una volta sul palco prima di intervistare il leader della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

