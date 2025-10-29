Arriva un regalo per Lorenzo Musetti a Parigi | Casper Ruud esce e dà addio alle ATP Finals
Casper Ruud esce di scena ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi e si tira fuori dalla corsa alle ATP Finals 2025, avvicinando ulteriormente Lorenzo Musetti all’obiettivo qualificazione. Il norvegese è stato sconfitto in due set per 6-3 7-5 dal tedesco Daniel Altmaier, vedendo sfumare le residue chance di accedere al Master per la quarta volta in carriera (nel giro di cinque anni). Ruud resta dunque 11° nella Race con 2835 punti e, anche nel caso in cui richiedesse un invito e vincesse la prossima settimana ad Atene o Metz (eventi ATP 250), non potrebbe raggiungere la top8 della graduatoria e neanche la nona posizione attualmente occupata dal canadese Felix Auger-Aliassime, che tornerebbe utile solo con un eventuale forfait a Torino di Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
