Arrestato arbitro corrotto che inventava espulsioni e rigori nei campionati primavera per far vincere scommesse
L'indagine ha portato cinque persone ai domiciliari Mentre nel campo giocavano i bambini, fuori impazzavano le scommesse. Rigori inesistenti, espulsioni senza motivo, per far uscire un risultato "gradito" ad alcuni, da una partita di campionato Primavera. Arrestato un arbitro della sezione di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
