Arrestato a Venezia l’uomo che terrorizzava la compagna con minacce e pistola clandestina

29 ott 2025

Un uomo è stato arrestato a Venezia per atti persecutori e detenzione illegale di arma da fuoco ai danni della compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Arrestato a Venezia l'uomo che terrorizzava la compagna con minacce e pistola clandestina

Arrestato a Venezia l’uomo che terrorizzava la compagna con minacce e pistola clandestina - Questo elemento ha aggravato la posizione dell’indagato, che è stato quindi arrestato anche per detenzione illegale di arma. virgilio.it scrive

