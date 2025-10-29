Arrestato a Venezia l’uomo che terrorizzava la compagna con minacce e pistola clandestina

Un uomo è stato arrestato a Venezia per atti persecutori e detenzione illegale di arma da fuoco ai danni della compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arrestato a Venezia l’uomo che terrorizzava la compagna con minacce e pistola clandestina

