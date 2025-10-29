Arrestato a Padova il finto avvocato dopo una raffica di truffe persone raggirate puntando sulla disperazione

Notizie.virgilio.it | 29 ott 2025

Un 41enne campano è stato arrestato per cinque truffe ai danni di anziani tra Padova, Verona e Brescia, fingendosi avvocato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

arrestato a padova il finto avvocato dopo una raffica di truffe persone raggirate puntando sulla disperazione

© Notizie.virgilio.it - Arrestato a Padova il finto avvocato dopo una raffica di truffe, persone raggirate puntando sulla disperazione

arrestato padova finto avvocatoArrestato a Padova il finto avvocato dopo una raffica di truffe, persone raggirate puntando sulla disperazione - Un 41enne campano è stato arrestato per cinque truffe ai danni di anziani tra Padova, Verona e Brescia, fingendosi avvocato. virgilio.it scrive

