Arrestata Roberto massacrato con 40 colpi l’orribile verità viene a galla soltanto ora

È stata arrestata questa mattina con l’accusa di omicidio volontario del marito Roberto Berti, trovato morto il 23 novembre scorso a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese. La donna, Leda Stupazzoni, 81 anni, era da mesi al centro delle indagini coordinate dalla Procura di Bologna. All’alba di ieri, i carabinieri della compagnia di Vergato e del Nucleo Investigativo hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di via Bedosta, in località Rasora, dove la donna viveva e dove, secondo gli investigatori, avrebbe ucciso il marito. Il corpo di Roberto Berti, anche lui ottantunenne, era stato trovato senza vita nel cortile dell’abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

