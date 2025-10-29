Arpa Lombardia rafforza la sua presenza sui social
Coinvolgere sempre di più le nuove generazioni: è tra gli obiettivi di Arpa Lombardia, in questi giorni impegnata con i laboratori allestiti per la quinta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale in piazza Città di Lombardia a Milano. “È quanto stiamo cercando di fare anche attraverso l’impegno messo in atto con i nostri social, recentemente rinforzati con l’apertura delle pagine Instagram e Facebook. Canali che si affiancano a Youtube, Linkedin e X”: osserva la presidente Lucia Lo Palo. “Rendere divulgabili, tradurre in termini chiari e semplici informazioni scientifiche complesse attraverso tutti i media è un compito altamente sfidante e doveroso nei confronti di tutti, in particolare delle nuove generazioni”: spiega Annarita Azzarone, dirigente responsabile U. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dissesto Masoni/Val Torreggio (So), al termine i lavori per il potenziamento della rete di monitoraggio. Scopri di più arpalombardia.it/agenda/notizie… $frane $sondrio $monitoraggio - X Vai su X
Il bollettino Humidex emesso da ARPA Lombardia segnala la prosecuzione dell'ondata di calore in corso almeno fino a sabato 20 luglio 2024. Il livello di disagio FORTE resta costante. Vai su Facebook
