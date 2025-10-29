Arpa Lombardia punta sui social e rafforza la presenza

Milanotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arpa Lombardia punta tutto sui social rafforzando la presenza. L'obiettivo? Coinvolgere le nuove generazioni. Infatti in questi giorni, fa sapere l'Agenzia, sono attivi laboratori allestiti per la quinta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale in piazza Città di Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

