Arpa Lombardia punta sui social e rafforza la presenza
Arpa Lombardia punta tutto sui social rafforzando la presenza. L'obiettivo? Coinvolgere le nuove generazioni. Infatti in questi giorni, fa sapere l'Agenzia, sono attivi laboratori allestiti per la quinta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale in piazza Città di Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Dissesto Masoni/Val Torreggio (So), al termine i lavori per il potenziamento della rete di monitoraggio. Scopri di più arpalombardia.it/agenda/notizie… $frane $sondrio $monitoraggio - X Vai su X
Il bollettino Humidex emesso da ARPA Lombardia segnala la prosecuzione dell'ondata di calore in corso almeno fino a sabato 20 luglio 2024. Il livello di disagio FORTE resta costante. Vai su Facebook
Arpa Lombardia rafforza la sua presenza sui social - Coinvolgere sempre di più le nuove generazioni: è tra gli obiettivi di Arpa Lombardia, in questi giorni impegnata con i laboratori allestiti per la quinta edizione della Fiera di Educazione alla Soste ... Riporta mbnews.it
Arpa Lombardia, aumenta rete radar per studio precipitazioni - Cresce la rete dei radar di Arpa Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, impiegati per lo studio e misura delle precipitazioni e altri fenomeni atmosferici. Si legge su ansa.it