Ariana Grande torna a stupire con un abito che omaggia la vecchia Hollywood e Il mago di Oz

Vanityfair.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si preannuncia un grande tour all'insegna del glam, quello di Wicked: For Good. Basti vedere il nuovo look esibito dall'attrice: un tributo a Gilbert Adrian e al film cult del 1939. Insomma, chi ben incomincia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ariana grande torna a stupire con un abito che omaggia la vecchia hollywood e il mago di oz

© Vanityfair.it - Ariana Grande torna a stupire con un abito che omaggia la vecchia Hollywood e Il mago di Oz

Approfondisci con queste news

ariana grande torna stupireAriana Grande torna a stupire con un abito che omaggia la vecchia Hollywood e Il mago di Oz - Basti vedere il nuovo look esibito dall'attrice: un tributo a Gilbert Adrian e al film cult del 1939. Da vanityfair.it

Ariana Grande non si ferma: in attesa di Wicked For Good, annuncia il suo nuovo tour (ma l'Italia non c'è) - E partirà nel giugno 2026 Tutti stanno aspettando con ansia l'uscita di Wicked For Good, ovvero la ... Come scrive vogue.it

Ariana Grande torna in tour nel 2026 (dopo sette anni) - Uniche date europee, al momento, quelle londinesi Dopo sette anni d'attesa, Ariana Grande torna in tour. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ariana Grande Torna Stupire