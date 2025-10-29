Ariana Grande torna a stupire con un abito che omaggia la vecchia Hollywood e Il mago di Oz
Si preannuncia un grande tour all'insegna del glam, quello di Wicked: For Good. Basti vedere il nuovo look esibito dall'attrice: un tributo a Gilbert Adrian e al film cult del 1939. Insomma, chi ben incomincia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
Ariana Grande è Glinda #WickedIlFilm, dal 19 novembre al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
Ariana Grande torna a stupire con un abito che omaggia la vecchia Hollywood e Il mago di Oz - Basti vedere il nuovo look esibito dall'attrice: un tributo a Gilbert Adrian e al film cult del 1939. Da vanityfair.it
Ariana Grande non si ferma: in attesa di Wicked For Good, annuncia il suo nuovo tour (ma l'Italia non c'è) - E partirà nel giugno 2026 Tutti stanno aspettando con ansia l'uscita di Wicked For Good, ovvero la ... Come scrive vogue.it
Ariana Grande torna in tour nel 2026 (dopo sette anni) - Uniche date europee, al momento, quelle londinesi Dopo sette anni d'attesa, Ariana Grande torna in tour. Da tg24.sky.it