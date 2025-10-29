Ariana Grande in modalità Glinda-core con un Vivienne Westwood inaspettato

Ok, respirate: Ariana è tornata. E lo ha fatto in modo così teatrale che persino Glinda la Buona, la sua controparte in Wicked, avrebbe detto “girl, that’s camp”. La popstar ha ufficialmente dato il via al tour stampa di Wicked: For Good con un look che sembra uscito da una favola con un filtro TikTok anni 2014, ma couture edition. Ariana Grande torna nelle vesti di Glinda per la promozione di Wicked: For Good. Per la première privata del film a New York, Ariana ha scelto un abito da ballo rosa firmato Vivienne Westwood by Andreas Kronthaler, una scultura di tessuti e sfumature che oscillano tra il fragola e il confetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande in modalità Glinda-core con un Vivienne Westwood inaspettato

News recenti che potrebbero piacerti

Ariana Grande è Glinda #WickedIlFilm, dal 19 novembre al cinema. - facebook.com Vai su Facebook

Ariana Grande torna a stupire con un abito che omaggia la vecchia Hollywood e Il mago di Oz - Basti vedere il nuovo look esibito dall'attrice: un tributo a Gilbert Adrian e al film cult del 1939. Secondo vanityfair.it

Wicked, Kristin Chenoweth svela i consigli dati ad Ariana Grande per Glinda - Kristin Chenoweth ha interpretato Glinda a Broadway e ha incoraggiato al meglio Ariana Grande, dispensando consigli per interpretare la sua Glinda al cinema. Da comingsoon.it

Wicked, il film con Ariana Grande e Cynthia Erivo in tv su Sky: trama e cast - Dal 31 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW la spettacolare trasposizione cinematografica del musical di culto, Wicked, diretto da Jon M. Da tg24.sky.it