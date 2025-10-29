Arezzo cane smarrito e impaurito recuperato in autostrada | la Polizia lo salva con un panino

Un cane smarrito e impaurito è stato recuperato dalla Polizia Stradale ad Arezzo grazie a un panino e affidato alle cure di un rifugio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arezzo, cane smarrito e impaurito recuperato in autostrada: la Polizia lo salva con un panino

