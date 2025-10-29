Archiviata la mostra ‘Natural-Mente’ un' esperienza emozionante ed educativa
Si è conclusa domenica scorsa la mostra ‘Natural-Mente’, promossa dalla Rete Magica – Amici per l’Alzheimer e il Parkinson, dal Comune di Meldola e dal Museo di Ecologia, e allestita nella Galleria Michelacci. “E' stata un'esperienza emozionante ed educativa nel mondo della nostra natura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mostra FOTOGRAFICA STORICA Online...La STORIA di Pavullo...! VEDUTA parte di PAVULLO con Vecchia Chiesa (anno 1953) Negativo-Lastra in Vetro 13x18 del nostro "Maestro" R.Storchi Foto STORICA INEDITA - Nostro Archivio dal 1927 - PAVULLO NE Vai su Facebook