Archiviata la mostra ‘Natural-Mente’ un' esperienza emozionante ed educativa

29 ott 2025

Si è conclusa domenica scorsa la mostraNatural-Mente’, promossa dalla Rete Magica – Amici per l’Alzheimer e il Parkinson, dal Comune di Meldola e dal Museo di Ecologia, e allestita nella Galleria Michelacci. “E' stata un'esperienza emozionante ed educativa nel mondo della nostra natura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

