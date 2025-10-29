Archeotrekking a Cefalà Diana | le terme le tombe tardoantiche e il castello medievale
Torna l'affascinante ed entusiasmante Archeotrekking alla scoperta del ricco territorio di Cefalà Diana in compagnia degli archeologi!Le famose terme, da poco restaurate, non sono l’unica attrattiva storica della zona, costellata da importanti evidenze archeologiche, tra cui una necropoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
