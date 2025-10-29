Arcetana-Rolo | match tra chi cerca ossigeno Derby tutto rossoblù al ’Torelli’ di Scandiano
Mercoledì di campionato (ore 20.30) per Eccellenza, Promozione e Seconda categoria. Tutte di fronte le 8 reggiane del girone B di Promozione per quattro derby incandescenti: si ritrovano a distanza di due settimane e sempre allo "Spezzani" di Baiso i gialloblù di casa e il Castellarano degli ex di turno a partire da mister Paolo Lodi Rizzini che vogliono continuare nel loro trend positivo. Primo incrocio in questa dimensione fra Sammartinese e Masone, mentre il Casalgrande prova il colpo gobbo al "Torelli" nel derby tutto rossoblù contro uno Sporting Scandiano che sembra aver trovato la quadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
