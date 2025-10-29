Arbitro Vis Pesaro Juventus Next Gen | designato il fischietto della prossima sfida dei bianconeri Chi dirigerà questa partita

Arbitro Vis Pesaro Juventus Next Gen, l’AIA comunica le designazioni: sarà Mattia Nigro di Prato a dirigere il posticipo del Girone B. La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato di Serie C, e la Juventus Next Gen conosce ora il nome del fischietto che dirigerà la sua delicata trasferta sul campo della Vis Pesaro. La sfida, in programma lunedì 3 novembre come posticipo del turno, sarà affidata a un direttore di gara toscano. Arbitro Vis Pesaro Juventus Next Gen: la designazione completa. L’ Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha comunicato che la partita tra la Vis Pesaro e la Juventus Next Gen sarà diretta da Mattia Nigro della sezione di Prato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

