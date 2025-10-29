Arbitro Inter Fiorentina | ecco la scelta
Arbitro Inter Fiorentina. Dopo un weekend particolarmente turbolento per la classe arbitrale – con polemiche ancora vive dopo il caso di Napoli-Inter – l’ AIA ha ufficializzato le designazioni per la nona giornata di Serie A, turno infrasettimanale che si preannuncia carico di attenzione. Tra le partite più attese c’è Inter-Fiorentina, in programma mercoledì sera a San Siro, per la quale è stato designato Simone Sozza della sezione di Seregno. Una scelta significativa, considerato il momento delicato per il settore arbitrale e l’importanza del match, che vedrà i nerazzurri cercare riscatto dopo la sconfitta di Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
