Arbitro accusato di corrompere i colleghi per favorire le scommesse | 5 arresti a Reggio Calabria
Indagine partita da un flusso di scommesse anomale. Il fischietto al centro di tutto era attivo in Primavera, Primavera 2 e Serie C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Arbitro accusato di corrompere i colleghi per favorire le scommesse: 5 arresti a Reggio Calabria - Il fischietto al centro di tutto era attivo in Primavera, Primavera 2 e Serie C ... Lo riporta msn.com
