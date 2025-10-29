Aqp nuova interruzione idrica nel centro abitato | stop dell' acqua in alcune vie
SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Vito dei Normanni. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
