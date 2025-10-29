Apre nuovo fast food in Brianza | 30 assunzioni

Ha aperto oggi, mercoledì 29 ottobre, il quindicesimo ristorante McDonald’s della provincia di Monza e Brianza. Il nuovo McDonald’s, inaugurato col taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Veggian, è stato aperto in via San Michele al Carso a Carate Brianza.Il ristorante conta di 180. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

