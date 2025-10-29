Apre Dell' Aquila chiude Ravasio | l' Arezzo supera 2-0 la Torres e avanza in coppa
Gli amaranto tornano in campo di mercoledì al Comunale per disputare il 2° turno di Coppa Serie C contro la Torres, formazione che milita nello stesso girone della squadra di Bucchi. Previsto un ampio turnover contro il club sardo.IL PREPARTITAArezzo e Torres si presentano a questa partita dopo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
