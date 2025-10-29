Apre a Pescara la palestra più grande di Italia
Il prossimo 31 ottobre sarà inaugurata a Pescara la palestra più grande di Italia, un centro di oltre 6.000 mq con tecnologia all’avanguardia. Lo spazio fitness è targato LevelFit, un format ambizioso in continua crescita.La palestra, collocata in Strada Prati 7, sarà dotata delle più avanzate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
