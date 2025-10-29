Apr inaugura a Pinerolo il nuovo centro per l' integrazione e il testing il cuore della fluidodinamica spaziale è piemontese
In meno di cinque anni, l’azienda “terrestre” è riuscita a fornire agenzie e compagnie fra le più importanti del mondo. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
Carciofi, cavolo decorativo e fiori freschi per un’inaugurazione speciale! #centrotavola #gastronomia #pastificio #carciofi #cavolo #fiorifreschi #fioridea #pinerolo - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Pinerolo. Da gennaio un nuovo ambulatorio di pneumologia pediatrica - La realizzazione è stata resa possibile grazie alla donazione dell’Associazione VIP di Pinerolo onlus, che ha destinato all’acquisto dello spirometro Spirobank II Smart il ricavato dell'iniziativa ... quotidianosanita.it scrive