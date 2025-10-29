Appuntamento da paura a Cattolica | Halloween è al Museo della Regina con la mitologia etrusca e i suoi demoni

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Halloween da brividi al Museo della Regina che si prepara ad accogliere i visitatori con un evento speciale dedicato alla mitologia etrusca e alle sue affascinanti creature infernali. Venerdì 31 ottobre alle ore 17:00, bambini dai 5 anni in su e famiglie potranno intraprendere un suggestivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

appuntamento paura cattolica halloweenUn Halloween di paura e tanto divertimento nei parchi della Riviera - Halloween è arrivata e per il weekend più spaventoso dell’anno, i parchi Costa Edutainment della Riviera di Romagna offrono tanti eventi. altarimini.it scrive

appuntamento paura cattolica halloweenCattolica da brividi: Halloween al Museo della Regina e al Centro Culturale Polivalente tra mostri e demoni etruschi - Cattolica si prepara a festeggiare Halloween con due eventi speciali dedicati a bambini e famiglie, che uniscono cultura, tradizione e divertimento. Si legge su chiamamicitta.it

appuntamento paura cattolica halloweenHalloween nei Parchi Costa Edutainment - A Cattolica: l’Acquario apre di sera il 31 ottobre per scovare il “vero” mostro ... Lo riporta parksmania.it

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Paura Cattolica Halloween