Appuntamento da paura a Cattolica | Halloween è al Museo della Regina con la mitologia etrusca e i suoi demoni

Halloween da brividi al Museo della Regina che si prepara ad accogliere i visitatori con un evento speciale dedicato alla mitologia etrusca e alle sue affascinanti creature infernali. Venerdì 31 ottobre alle ore 17:00, bambini dai 5 anni in su e famiglie potranno intraprendere un suggestivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

